Felipe Anderson il più cercato ad Auronzo: i tifosi sperano che con Sarri trovi continuità

Nonostante il ritorno di Luis Alberto, è Felipe Anderson il più cercato dai tifosi ad Auronzo. Il nuovo acquisto, che è tornato alla Lazio tre anni dopo il suo addio al West Ham, ha riacceso la passione della gente biancoceleste. Eppure non tutti si sono entusiasmati per il 28enne brasiliano: non tanto per le sue enormi le potenzialità quanto per la poca continuità. Il continuo sali scendi, alti e bassi, ha infatti caratterizzato la prima esperienza capitolina di Felipe Anderson, che nel 2015 ha trascinato la squadra di Pioli in Champions e nel 2019 ha svuotato l’armadietto dopo un anno difficile con Inzaghi, con cui il rapporto si era deteriorato con il tempo. Anche per colpa di un sistema di gioco, il 3-5-2, che non valorizzava uno come lui.

Adesso è tutto diverso: è perfetto per il 4-3-3 di Sarri, che l’ha subito provato come ala destra. Le doti tecniche sono indubbie, quelle caratteriali meno. Ma se a livello generale non c’è uniformità di giudizio, sotto l’aspetto economico invece tutto il mondo Lazio concorda sulla bontà dell’operazione conclusa con il West Ham. Un’affare da dieci e lode, perché Lotito – che aveva incassato 40 milioni dalla cessione nel 2019 – riprende Felipe Anderson per 3 milioni (un indennizzo) più il 50% sulla futura rivendita. Quanti giocatori migliori di lui una società può prendere alla stessa cifra? Nessuno.

Vantaggiosissima a livello finanziario (lui si è ridotto di molto lo stipendio), la Lazio spera che lo sia altrettanto in campo. Sulla carta, il matrimonio Felipe-Sarri può essere molto redditizio. Al tecnico toscano piace molto il brasiliano, lo aveva identificato come possibile crack già nel 2015. Poi nella conferenza stampa di presentazione ha ribadito quanto creda in lui: “Se non avessi creduto nel suo rilancio, mi sarei opposto al suo acquisto. Qui alla Lazio fece 6-7 mesi incredibili, sembrava fosse destinato al Barcellona o al Bayern Monaco”. Il fatto che conosca già l’ambiente e i compagni gioca a suo favore, non avrà bisogno di tanto tempo per adattarsi. I primi giorni ad Auronzo lo confermano. Raccontano di un Felipe Anderson diverso, più maturo e consapevole di non poter più fallire. Se Sarri riuscirà a trovare la chiave di volta nel suo carattere, allora i tifosi biancocelesti possono leccarsi i baffi all’idea di vederlo con Immobile, Luis Alberto (se rimane), Milinkovic e un altro esterno, il cui arrivo dipenderà da Correa, che ha chiesto la cessione.

