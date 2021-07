UEFA, resa nota la sede dei sorteggi delle prossime competizioni europee

Una nuova stagione è oramai pronta a prendere il via con le squadre italiane pronte a dare l’assalto ai trofei europei, assenti dalle bacheche nostrane da troppi anni. Come comunicato dalla UEFA, il via dei nuovi tornei continentali, Champions League, Europa League e Confederation League, avverrà con i consueti sorteggi, si svolgerà nel corso delle prossime due stagioni a Istanbul.

⚽ The European club season kick-off, which includes the draws for the group stage of the #UCL, #UEL and #UECL will take place in Istanbul at the end of August in both the 2021/22 and 2022/23 seasons. pic.twitter.com/IbWaz55BbD

— UEFA (@UEFA) July 16, 2021