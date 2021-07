Auronzo 2021, amichevole Lazio-Top 11 Radio Club 103: coro dei tifosi per Sarri che risponde

Entusiasmo e cori sugli spalti in questo primo tempo dell’amichevole tra la Lazio e la Top 11 Radio Club 103, la prima amichevole stagionale per la Lazio. I tifosi sono stati felici di ritrovarvi campo i giocatori biancocelesti nella prima uscita con il comandante Maurizio Sarri in panchina, che ha salutato i tifosi biancocelesti in occasione di un coro a lui dedicato.

