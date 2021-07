Auronzo 2021, amichevole Lazio-Top 11 Radio Club 103: svelati i nuovi numeri di maglia con due novità

Nell’amichevole odierna, la prima stagionale, che vede la Lazio affrontare la … sono stati svelati i numeri di maglia dei nuovi arrivati, Hysaj e Felipe Anderson alla sua seconda avventura, ed alcuni cambiamenti rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda il terzino albanese il numero scelto è il 23, mentre per il brasiliano i c’è il 7, lo stesso della prima parte di avventura in biancoceleste, cambiata più nel 10. Due novità per quanto riguarda Akpa-Akpro, che dal 92 è passato all’8, ed Escalante che dal 18 è passato al 5.

