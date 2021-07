Auronzo2021, Adekanye: “Appena ho saputo che Sarri giocava con il 4-3-3 sono stato contentissimo. Tutti mi sono vicini”

Al termine della sfida amichevole contro la Top 11 Radio Club 103, il biancoceleste Bobby Adekanye è intervenuto ai microfoni di LazioStyleRadio. Queste le dichiarazioni del classe ’99: “Stiamo tutti bene fisicamente e questo mi fa piacere anche perché cosi possiamo giocare meglio. La tattica del mister è diversa rispetto agli anni scorsi e ci servirà del tempo per capire i nuovi meccanismi, ma da oggi capisco che siamo sulla strada giusta. Ancora non ho parlato privatamente con il mister ma sul campo parla tanto. Lui vuole che noi attaccanti pressiamo subito gli avversari per tenere la squadra alta. L’esterno mi piace, ed ho sempre giocato così. Appena ho saputo che Sarri giocava con il 4-3-3 sono stato contentissimo, è il mio ruolo. Tutti mi sono vicini, mi aiutano per crescere e migliorare. Caicedo è tra questi, un veterano che sta da anni nel mondo del calcio. Rispetto gli anni passati sono migliorato sulla mentalità e sull’essere più aggressivo. Devo migliorare sui gol e gli assist”.

