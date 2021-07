AURONZO2021 – DAY 8 | Scattano le prove tattiche. Assente Reina

La prima settimana di ritiro ad Auronzo di Cadore sta per terminare per la Lazio che giorno dopo giorno studia ed assimila sempre più lezioni di Sarrismo. In attesa della prima amichevole stagione di oggi pomeriggio, i biancocelesti questa mattina sempre intorno alle 10.30 si sono ritrovati al Rodoldfo Zandegiacomo per una nuova sessione d’allenamento. Dopo una prima fase di riscaldamento sul campo adiacente al principale, , con Reina ancora assente dopo che ieri aveva lasciato il campo in anticipo, Sarri ha fatto scattare le esercitazioni tattiche basate. Ecco le formazioni schierate in questi minuti dal tecnico toscano:

Azzurri

Marusic, Luiz Felipe, Radu Yysaj; Milinkovic, Leiva, Cataldi; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro.

Arancioni

Lazzari, Vavro, Kamenovic, Fares; Akpa Akpro, Escalante, Luis Alberto; Adekanye, Caicedo, Shehu.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: