Calciomercato, Pedullà frena sull’addio di Correa: “Dialoghi riaperti, non operazione in chiusura”

Il mercato della Lazio, in entrata e in uscita entra nel vivo con la possibile cessione di Correa al centro di tutte le operazioni. L’argentino, reduce dal successo in Copa America con l’Argentina, ragiona sul suo futuro che potrebbe essere lontano dalla Capitale Molti i club esteri interessati al suo profilo, su tutti il PSG che ieri sembrava secondo alcuni aver piazzato l’affondo decisivo, poi sconfessato da Alfredoi Pedullà che via Twitter ha dichiarato: “Dialoghi riaperti, non operazione i chiusura“.

