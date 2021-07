CALCIOMERCATO | TMW – Lazio, interesse per Januzaj: possibile un incontro fra Raiola e Lotito

Continuano le valutazioni di mercato in casa Lazio in vista della nuova stagione e del nuovo modulo. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Adnan Januzaj è finito nel mirino del club biancoceleste. Il classe ’95 ha un contratto con la Real Sociedad fino al 2022 ed il suo agente Mino Raiola starebbe trattando il rinnovo, ma non è escluso che presto possa parlare con Lotito del centrocampista belga.

