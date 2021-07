CdS | Cristante accoglie Sarri e Mourinho: “Nella Capitale due allenatori di grande spessore”

Bisognerà attendere fino alla sesta giornata per assistere al primo derby stagionale tra Lazio e Roma, una sfida che segnerà lo scontro tra due filosofie di calcio opposte, quella di Maurizio Sarri e quella di Josè Mourinho. Sul tema, in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, si è espresso anche il centrocampista giallorosso Bryan Cristante che ha affermato come sulle due sponde del Tevere siano arrivati due allenatori di grande spessore.

