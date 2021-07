CdS | Luis Alberto sorprende ancora: ha comprato una villa a Roma

Ha ripreso la stagione con una settimana di ritardo, sembrava pronto ad andare via ed invece, ecco spuntare una nuova villa all’Olgiata. Un colpo da Mago quello di Luis Alberto che, dopo la mancata presentazione alle visite mediche con le voci di mercato che iniziavano a circolare, mette a segno un colpo a sorpresa con l’acquisto di una nuova villa a Roma (reso noto dalla moglie Patricia via social) nella quale in passato aveva alloggiato anche Stankovic. Tutto sembrerebbe virare verso la pace dunque: lo spagnolo sorride ad Auronzo e viene provato come mezzala nel 4-3-3 di Sarri e ha acquistato una nuova villa, seppur l’operazione possa risalire a qualche mese fa e dunque non escludere scenari di mercato. La scuse arrivate davanti a compagni e allenatore sembrerebbero aver ricuciato parzialmente il rapporto anche se dopo l’ultima incomprensione con la società il vaso è colmo. Lotito pretende che si rispettino le regole, ma in ogni caso per cederlo vuole un’offerta da 60 milioni complicata in una sessione di mercato simile. Lo riporta Il Corriere dello Sport

