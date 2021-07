CdS | Milinkovic leader: da Sergente a Capitano

Sergej Milinkovic-Savic, dopo anni al servizio della Lazio fatti di lavoro e sacrifici senza mai mancare di rispetto alla società, è pronto a scalare le gerarchie passando da Sergente a Capitano. Il serbo, complici le assenze di Immobile, Acerbi e Correa era uno degli uomini più attesi ad Auronzo di Cadore da Sarri, che ha ricevuto subito conferme sulla permanenza, e dai tifosi con cui Segej quest’anno, a differenza del passato, ama intrattenersi molto più a lungo regalando anche momenti speciale come avvenuto qualche giorno fa con Marco, un operatore sanitario che lavora al nord che nei giorni caldi del Covid postò via social una foto mentre indossava una tuta con il nome del Sergente. L’addio di Lulic e Parolo lo renderanno ancor di più uno dei senatori, un centrocampista pronto ad iniziare la sua settima stagione nella Capitale. La fascia probabilmente andrà inizialmente sul braccio di Immobile, mentre Acerbi e Mililinkovic potrebbero essere due vice. Oggi pomeriggio nella prima uscita stagionale il serbo potrebbe scendere in campo da capitano, considerando la scelta di Radu di non vestire la fascia, iniziando a vestire i suoi nuovi panni. Lo riporta Il Corriere dello Sport

