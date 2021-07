Fabio Cannavaro: “Sarri il mio preferito, è l’allenatore più intrigante con un gioco definito”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Fabio Cannavaro, campione del mondo con la Nazionale Italiana nel Mondiale 2006, ha analizzato il cammino dell’Italia a Euro 2020, intervenendo anche, tra gli argomenti, sul “torneo degli allenatori” della nuova Serie A, e in particolare sul nuovo tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

“Il mio preferito tra gli allenatori? Sarri. Maurizio è l’allenatore più intrigante, ha un gioco definito. Mourinho è sempre Mourinho ma a Roma dovrà riconfermarsi. Spalletti ha una squadra forte e abituata bene grazie al lavoro di Gattuso. Sono curioso di vedere l’Inter che dopo lo scudetto ha perso un condottiero come Conte. Inzaghi però è molto bravo e intelligente.

Ho fatto un grande tifo per l’Italia. Sono felice che la coppa l’abbia alzata Chiellini dopo di me nel 2006 perché a Berlino Giorgio era in tribuna per assistere alla nostra finale. Donnarumma è il fuoriclasse di questa Italia. Il pallone d’oro lo darei a Messi, numero uno e protagonista della Copa America. Chiesa assomiglia a suo padre, postura e tiro sono simili. Federico però diventerà più forte”.

