GdS | Lazio a tutto Sarri. Per i tifosi è già semplicemente Maurizio

L’addio di Simone Inzaghi poteva assopire la Lazio che invece è ripartita più forte di prima con l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri. L’ex Napoli e Juventus, fin dalla conferenza stampa di presentazione, ha incantato il popolo laziale che ha iniziato ad ammirare la sua filosofia di gioco ad Auronzo di Cadore dove Sarri chiede divertimento, cacio offensivo e organizzazione nel palleggio. Il comandante cura con precisione ogni minimo dettaglio facendo lavorare singolarmente i singoli reparti su movimenti provati e riprovati a lungo per essere mandati a mente. Rispetto agli anni precedenti sono cambiati i metodi di lavoro: le corse intorno ai boschi sono state abbandonate, le amichevoli sono state posticipate alle 18.30 e i tifosi hanno imparato a chiamare la loro guida non più Simone, ma semplicemente Maurizio, stabilendo già un feeling speciale con il mister toscano. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: