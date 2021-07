GdS | Lazio, Donadoni approva la scelta di Sarri: “Potrà mettere in pratica il suo progetto di calcio”

Il Sarrismo ha preso vita ad Auronzo di Cadore. Chiusa l’era quinquennale di Inzaghi i biancocelesti voltano pagina con l’allenatore toscano che fin dai suoi primi giorni ha portato una nuova idea di calcio nella Capitale. Dell’approdo in biancoceleste del comandante, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche l’ex ct della nazionale Roberto Donadoni che ha condiviso la scelta di Sarri che a Roma potrà mettere in pratica la sua idea di calcio in un club che lo saprà aspettare.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: