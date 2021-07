Il Messaggero | Lazio, prove di Sarriball col pienone

Maurizio Sarri ha incantato tutto segnando una netto cesura con il passato. In questi primi giorni di ritiro l’entusiasmo ad Auronzo di Cadore è alle stelle, la località veneta sta toccando numeri da record con le oltre 14 mila presenze attese fino alla fine della prima fase della preparazione, in programma il prossimo 28 luglio. Sarri diverte tifosi e non solo convincendo anche Luis Alberto che, dopo essersi presentato in ritardo, sembrerebbe convinto a rimanere anche considerando le difficoltà sul mercato per un’eventuale cessione. Oggi, nel giorno della prima amichevole stagionale tutta esaurita (venditi tutti i 425 biglietti disponibili), ad Auronzo sono attesi anche il presidente Claudio Lotito e il ds Igli Tare. Lo riporta Il Messaggero

