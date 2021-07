Il Tempo | Lazio, Muriqi cerca riscatto

Vedat Muriqi cerca il riscatto dopo una prima stagione alla Lazio con poco alti e troppi bassi, anche a causa di troppi stop fisici e una preparazione assente ad Aronzo di Cadore. Il kosovaro, come riporta Il Tempo, sta dando tuto se stesso sotto le Tre Cime di Lavaredo per convincere mister Sarri e i tifosi delusi così da strappare l’assenso per restare in un ruolo dove c’è spazio solamente per due calciatori sui tre a disposizione come rivelato dall’allenatore toscano nel corso della conferenza di presentazione.

