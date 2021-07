La Repubblica | Lazio, è tempo di prima amichevole. Ansia per un presunto positivo al Covid

La prima settimana di ritiro volge al termine e per la Lazio è tempo della prima amichevole contro i dilettanti del Cadore per valutare lo stato di apprendimento del Sarrismo da parte dei biancocelesti. Oggi alle 18.30 i biancocelesti sfideranno una formazioni di dilettanti, mentre nel gruppo ci sarebbe apprensione data la possibile presenza di un positivo al Covid. La società non ha comunicato nulla ufficialmente, ma nel corso della mattina svolgerà ulteriori test per avere il via libera verso il test match del pomeriggio. Lo riporta La Repubblica

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: