Serie A | L’ Empoli, prima avversaria della Lazio, si vaccina

La nuova Serie A della Lazio ripartirà il weekend del 21-22 agosto dal Castellani di Empoli in una sfida definita amarcord dal tecnico biancocelesti Sarri. In vista di una stagione ricca di impegni, la società toscana nella giornata di ieri ha deciso di sottoporre al vaccino anti Covid-19 tutto il gruppo squadra e lo staff: “Presso l’Hub vaccinale di Empoli in via Giuntini, gli operatori dell’Azienda Usl Toscana Centro hanno somministrato la prima dose del vaccino anti Covid-19 alla squadra e allo staff azzurro”.

