SOCIAL – I biancocelesti festeggiano la vittoria in amichevole: “Continuiamo la preparazione” | FOTO

Buona la prima in casa Lazio. I biancocelesti di Maurizio Sarri vincono la prima amichevole della stagione contro la Top 11 Radio Club per 10-0. Tanti gol, tra cui quello anche del giovane Raul Moro, gol anche per Luis Alberto e Caicedo, in gol Muriqi (difeso quest’oggi dal mister per le critiche ricevute da alcuni tifosi), Leiva, Lazzari, Vavro, Felipe Anderson. Sui social Luis Alberto e Raul Moro hanno postato qualche scatto di oggi. Il baby talento biancoceleste ha così scritto: “Grande partita da parte di tutti nel primo test di precampionato. Continuiamo a lavorare duro. Andiamo!”. Il Mago invece più icastico: “Continuiamo con la preparazione”. Si aggiunge anche Muriqi ai post di fine partita. Tornato anche Bobby Adekanye fra le Tre Cime di Lavaredo, ha postato anche lui sui social uno scatto della gara.

