AURONZO 2021 – DAY 9 | Termina la seduta pomeridiana: discorso finale di Sarri alla squadra

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 – Giunge al ternane la seduta d’allenamento pomeridiana: ancora prove tattiche anche durante la partitella finale, conclusasi senza reti tra arancioni e celesti. Mister Sarri ha infatti interrotto più volte ill gioco, per dettare alcuni movimenti ai propri giocatori, per poi concludere la seduta con un discorso a tutto il gruppo. Presente il ds della Lazio Igli Tare, a presidiare l’allenamento, mentre non si è visto il Presidente Claudio Lotito. Al rientro negli spogliatoi, Milinkovic e Lazzari hanno firmato vari autografi e il pubblico ha applaudito giocatori e mister, ponendo fine a questo nono giorno di lavoro ad Auronzo.

AGGIORNAMENTO ORE 18:40 – Rientra in campo anche Pepe Reina, assente da due giorni dalle sedute di allenamento a seguito del risentimento muscolare accusato. Assieme a lui anche Jony, che da inizio seduta svolge un lavoro differenziato.

E’ tempo di tornare in campo per la Lazio. Dopo la seduta mattutina di scarico post amichevole di ieri pomeriggio, questa domenica, nel nono giorno di ritiro biancoceleste ad Auronzo di Cadore, ha preso il via la seduta pomeridiana d’allenamento. Si lavora intensamente sempre con il pallone: iniziale attivazione muscolare con la palla, per poi passare alla circolazione e subito alle prove tattiche.

La seduta pomeridiana continua poi con una partitella tattica a campo ridotto, con i portieri Strakosha ed Adamonis a lavoro con i compagni. Marco Alia, invece, continua a lavorare con i preparatori dei portieri.

