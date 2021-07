Auronzo 2021, Escalante: “Tutti dobbiamo fare movimenti diversi dallo scorso anno. L’obiettivo è la Champions”

Durante il nono giorno di ritiro ad Auronzo, il centrocampista argentino Gonzalo Escalante è stato intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole: “Con Sarri si lavora tanto ma siamo felici di stare qua, impariamo tantissimo, lui è un allenatore fortissimo. Abbiamo fatto una buona gara ieri, dobbiamo imparare a fare ció che ci chiede il mister, non è semplice per il cambio di sistema, ma stiamo imparando. Tutti dobbiamo fare movimenti diversi dallo scorso anno: stiamo assimilando bene i suoi concetti. Gli obiettivi della prossima stagione sono tanti, a livello personale vorrei giocare un po di più, ma vedremo cosa faremo come squadra, l’obiettivo è la Champions League. Io sono qui a disposizione, e quando devo entrare faccio il mio al massimo. Sono contentissimo della vittoria dell’Argentina, sia per il mio amico Correa che per Messi, oltre che per tutta l’Argentina“.

