Auronzo 2021, striscione dei tifosi della Lazio per Stefan Radu durante la seduta d’allenamento | FOTO

E’ in corso la seduta d’allenamento pomeridiana della Lazio, in questo nono giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore. Mentre la squadra di mister Maurizio Sarri lavora con i suoi sul terreno di gioco, sulla tribuna dello Zandegiacomo è apparso uno striscione dei tifosi biancocelesti per Stefan Radu: dal 2008 con la maglia della Lazio, Radu è entrato di diritto nei cuori dei tifosi. Lo striscione dedicato al difensore biancoceleste, con l’immagine pubblicata dal profilo ufficiale Twitter della Lazio, recita: “412 volte con questa maglia, avanti Stefan alla prossima battaglia!”.

