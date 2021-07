AURONZO2021 – DAY 9 | Lavoro per i difensori in area di rigore, poi recupero del pallone per centrocampisti e attaccanti. Assenti Jony e Reina

Nono giorno di ritiro ad Auronzo per la squadra di Sarri che, dopo la prima amichevole stagionale (disputata ieri contro la Top 11 di Cadore), scende in campo per la seduta di allenamento mattutino. Il mister ha lavorato inizialmente con i difensori, che hanno lavorato in fase di copertura in area di rigore. E’ stato successivamente il turno di centrocampisti e attaccanti, che si sono concentrati sul recupero del pallone della difesa e della ripartenza, per arrivare alla conclusione dell’attaccante. Gli assenti in questa seduta erano Jony per un affaticamento, e Reina.

