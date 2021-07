CALCIOMERCATO | Lazio-Brandt, il ds del Borussia Dortmund: “Qui da noi può fare bene la prossima stagione”

Brusca frenata nella trattativa Lazio-Brandt, che rimane comunque calda. La situazione è in stallo, un arrivo dell’esterno del Borussia Dortmund in biancoceleste resta vincolato dalla cessione di Correa, che non si è ancora sbloccata. Dopo alcuni segnali di apertura da parte della Società tedesca nei giorni scorsi, su una base di un prestito con diritto di riscatto, le parole del ds Michael Zorc lasciano pensare tutt’altro. Nel suo intervento ai microfoni della Bild, ha infatti espresso la volontà di trattenere il giocatore, da cui si aspetta grandi cose la prossima stagione. La Lazio rimane comunque alla finestra, Brandt è un obbiettivo concreto e il ds Tare sta lavorando per portarlo alla corte di Sarri nonostante la difficoltà dell’operazione.

Questa le parole di Zorc:

“Julian può fare bene la prossima stagione, mi aspetto prestazioni migliori da parte sua. Ha un potenziale incredibile”

