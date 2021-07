CALCIOMERCATO LIVE | Milan, ufficiale l’arrivo di Ballo-Touré

Giovedì 1 luglio ha preso ufficialmente il via la sessione estiva di calciomercato, che si concluderà martedì 31 agosto. Nel corso di questi due mesi le formazioni di Serie A cercheranno rinforzi in vista della prossima stagione e la redazione di Laziopress.it vi guiderà nel racconto delle maggiori trattative.

DOMENICA 18 Luglio 2021

Attraverso un comunicato sui propri canali social, il Milan ha annunciato l’arrivo del calciatore Fodé Ballo-Touré dal Monaco. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 Giugno del 2025, e indosserà la maglia numero 5. Ecco il comunicato ufficiale della società rossonera:

SABATO 17 Luglio 2021

Attraverso un comunicato sui propri canali, la Roma ufficializza la cessione a titolo temporaneo di Pau Lopez al Marsiglia. Così il club giallorosso: “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez Sabata all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso di 720 mila euro, e variabile per un massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 12 milioni di euro”.

Il portiere Francesco Bardi è un nuovo giocatore del Bologna. Lo ha reso noto la società felsinea attraverso un comunicato ufficiale: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo dal Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del portiere Francesco Bardi.”.

Olivier Giroud è un nuovo calciatore del Milan. A renderlo noto la società rossonera tramite un comunicato ufficiale sui propri canali. L’attaccante ha firmato un contratto biennale. Così il club: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olivier Jonathan Giroud dal Chelsea FC. L’attaccante francese vestirà la maglia numero 9”.

GIOVEDI’ 15 Luglio 2021

Il Torino ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto di Salvatore Sirigu. Il portiere è ora svincolato alla ricerca di una nuova avventura. Per lui c’è il Genoa, con cui firmerà in annuale con opzione. L’Udinese mette a segno il colpo Destiny Udogie, giovane classe 2002. Il difensore arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Hellas Verona.

Questi i comunicati dei due club:

MERCOLEDI’ 14 Luglio 2021

Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del PSG. Ad annunciarlo è stato il club parigino tramite i propri canali ufficiali. Il portiere ex Milan ha firmato un contratto quinquennale legandosi alla squadra francese fino al 2026.

MARTEDI’ 13 Luglio 2021

La Roma, attraverso il suo profilo twitter ufficiale, ha ufficializzato l’acquisto del portoghese Rui Patricio. Il portiere arriva dal Wolverhampton, dove ha giocato dal 2018 al 2021: si legherà alla Roma per i prossimi tre anni.

LUNEDI’ 12 LUGLIO 2021

È finalmente ufficiale il passaggio di Rodrigo De Paul all‘Atletico Madrid. il centrocampista, fresco di vittoria della Coppa America con la sua Argentina, lascia dunque l‘Udinese dopo sei anni da capitano bianconero. De Paul si legherà al club spagnolo per i prossimi 5 anni.

VENERDI’ 9 LUGLIO 2021

Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore dell’Empoli. Lo rende noto la società toscana sui propri canali ufficiali. Il portiere arriva in prestito con diritto di riscatto, dal Cagliari. Questo il comunicato: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto del diritto alle prestazioni sportive di Guglielmo Vicario”.

L’Hellas Verona ufficializza Martin Hongla. Il camerunense, arriva dal Royal Antwerp in prestito con riscatto con opzione e obbligo definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Questo il comunicato del club: “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Royal Antwerp FC – a titolo temporaneo, con opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista camerunense Martin Hongla”.

GIOVEDI’ 8 LUGLIO 2021

16.40 – Sandro Tonali è un calciatore del Milan a titolo definitivo. Il club rossonero, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto l’acquisto a titolo definitivo ” Del calciatore Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il centrocampista italiano, dopo aver totalizzato 37 presenze con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026″.

MARTEDI’ 6 LUGLIO 2021

DOMENICA 4 LUGLIO 2021

16.30 – L’A.S. Roma con un comunicato ufficiale ha reso nota la cessione dell’attaccante Cengiz Under all’Olympique Marsiglia. L’attaccante, in giallorosso dall’estate del 2017, andrà in prestito con obbligo di riscatto.

SABATO 3 LUGLIO 2021

10.30 – A Torino, sponda granata, arriva il portiere Berisha. Questo il Tweet del Toro:

✍️ | UFFICIALE

Berisha è un nuovo giocatore del Toro! Il portiere ha firmato un contratto di tre anni.

10.00 – La società sarda, attraverso un comunicato apparso sul sito del club, ha annunciato l’approdo di Strootman. “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva“.

VENERDì 2 LUGLIO 2021

17.04: Gran colpo dell’Atalanta, che, tramite i canali social ufficiali, ha annunciato l’arrivo del nuovo portiere. Si tratta di Juan Musso, che dopo l’esperienza con l’Udinese è approdato a Bergamo per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Il calciatore, come si legge nella nota, è stato acquistato a titolo definitivo.

