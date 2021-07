Il Messaggero | La Lazio di Sarri è già da urlo

Come riportato da Il Messaggero, ieri si è svolta l’amichevole con la Top 11 del Cadore. La Lazio fa sgolare il nuovo allenatore nel primo tempo; invece, nel secondo tempo la squadra biancoceleste da spettacolo, avvicinandosi alla filosofia di gioco di Sarri. La partita termina 10 a 0, a suon di coro “E se tu Sarri, la Lazio va in vantaggio”. Inoltre, nella gara di ieri ciascun giocatore aveva sul dorso un gps che verrà analizzato per capire i movimenti di ogni calciatore. La nota positiva del ritiro è Raul Moro che ha dichiarato “Voglio convincere il Mister e rimanere in prima squadra anche in futuro. Ero abituato al Barcellona ad agire a sinistra come esterno d’attacco. Fisicamente somiglio a Insigne, spero di emularlo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: