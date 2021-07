Il Messaggero | Sarri vertice con Tare e Lotito. Il mercato si decide a cena

Come riportato da Il Messaggero, Lotito è arrivato ieri ad Auronzo per l’ora di pranzo. Il presidente biancoceleste ha chiuso le voci su un presunto positivo nel gruppo Lazio “Noi abbiamo rispettato ogni protocollo e non esiste nessun caso“. Oggi pomeriggio tra le 15 e le 16 ci sarà un nuovo test molecolare di gruppo. Dopo il rientro a Roma di Troise e altri Primavera, sono attesi gli ex Salernitana Kiyine, Andrè Anderson, Cicerelli e Maistro. Su di loro Lotito afferma “Giocatori che possono giocare in Serie A e ne ho parlato con Maurizio“.

Ieri a cena tra Tare, Lotito e Sarri si è discusso anche di mercato: la situazione è al momento bloccata, si aspetta la cessione di Correa per mettere in ordine l’indice di liquidità e tesserare Kamenovic, Hysaj e Felipe Anderson. Sarri ha chiesto di accelerare i tempi e avrebbe bisogno di un esterno alto, il suo sogno è Insigne; Lotito sta lavorando per portare a Roma Brandt. Jovetic resta in stand by se non viene venduto uno tra Muriqi e Caicedo. Invece, Tare ha bloccato Toma Basic (balla solo un milione con il Bordeaux). Lotito, dopo aver assistito alla prima amichevole della Lazio insieme alla moglie e al figlio, ha dichiarato su Sarri: “I fatti parlano per lui e ci divertiremo“.

