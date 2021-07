La Repubblica | Felipe e Luis subito in gol. Correa, il Psg c’è

Ad Auronzo vertice di mercato fra Lotito e Sarri che bacchetta i tifosi per i commenti su Muriqi.

Come riportato da La Repubblica, la Lazio di Sarri esordisce nel precampionato con il goal di Felipe Anderson. La partita contro la Top 11 Radio Club 103 termina 10 a 0. Le scelte dell’allenatore biancoceleste sono ricadute a centrocampo su Marusic nel corso del primo tempo (preferito a Lazzari), Hysaj titolare a sinistra, Felipe Anderson esterno di destra e Muriqi scelto dal 1’ con Caicedo in panchina. Nell’allenamento mattutino Sarri aveva difeso il kosovaro, rivolgendosi ai tifosi presenti sugli spalti che in più occasioni hanno fatto dei commenti ironici sul giocatore. “Se vi sento dire qualcosa su Muriqi, faccio vuotare gli spalti”, messaggio recepito a tal punto che nel pomeriggio ci sono stati solo applausi. E’ rientrato l’allarme Covid, scattato venerdì sera: nessun componente del gruppo squadra è risultato positivo. Antonio Troise, il talento classe 2005, ieri ha lasciato il ritiro, mentre oggi verrà effettuato un altro giro di tamponi, già previsto da protocollo a 48 ore dalla prossima amichevole, martedì contro la Fiori Barp Sospirolo.

Ieri sera Sarri ha incontrato Lotito e Tare per “parlare di tutto, non solo di mercato” come ha detto il presidente. Il vertice sarà servito per fare un punto sulle trattative: per sbloccare Brandt del Dortmund e Basic del Bordeaux, la Lazio deve cedere Correa. Al momento per il Tucu il Tottenham ha offerto 25 milioni (35 è la richiesta) e torna la pista del Psg, che ha inserito lo spagnolo Sarabia come contropartita. Si lavora per definire il conguaglio economico: da Formello vorrebbero 20 milioni, cifra ritenuta eccessiva dai francesi.

