Sacchi su Sarri: “Farà bene, la Lazio ha scelto un grandissimo allenatore”

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Come riportato dal quotidiano l’ex allenatore del Milan ed ex ct della Nazionale ha espresso le sue opinioni sul prossimo campionato. In particolar modo ha dichiarato sulla Lazio e sul nuovo tecnico biancoceleste Sarri: “Sono certo che farà bene. Lotito ha scelto un grandissimo allenatore, starà ancora ai vertici rispettando i bilanci”.

