SOCIAL | Lucas Leiva ricorda il suo arrivo in biancoceleste: “Quattro anni fa sono diventato laziale” – FOTO

Da 4 anni il perno del centrocampo della Lazio e vero leader della squadra dentro e fuori dal campo. Lucas Leiva festeggia oggi il suo quarto anno con la maglia biancoceleste, ricordato in mattinata in primis dalla Società con un’immagine pubblicata sui social ed ora dal giocatore stesso. Il brasiliano ha infatti condiviso molte immagini che ripercorrono la sua carriera alla Lazio, dal giorno della sua presentazione, ai momenti di gioia con i compagni, ai vari trofei vinti con l’aquila sul petto. Il suo lavoro in mezzo al campo è tutt’ora fondamentale, e nonostante l’età anche quest’anno il nuovo mister Sarri non ne farà di certo a meno.

Queste la immagini condivise da Leiva sui propri profili social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas)

