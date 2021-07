SOCIAL | Milinkovic ironizza sulla fascia di capitano: “A lei non piace quando esagero con la palestra” – FOTO

Milinkovic Savic è oramai sempre più leader della sua Lazio. Lo ha affermato lui stesso recentemente, sostenendo come dopo 7 anni in biancoceleste si senta uno dei veterani di spogliatoio, nonostante la giovane età. Lo conferma la fascia di capitano che, in assenza di Immobile, gli è stata affidata durante l’amichevole contro la Top11 Radio Club nei minuti giocati. Il serbo ha sempre ironizzato sulla fascia da capitano, che molto spesso gli si sfila: “Alla fascia di capitano non piace quando esagero con la palestra”. È ciò che ha scritto sotto il suo ultimo post, pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale. Lo scatto da lui condiviso, immortala il Sergente in azione durante l’amichevole di sabato.

Questa l’immagine postata da Milinkovic:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

