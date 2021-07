Tokyo 2020, tennis: Matteo Berrettini costretto a saltare le Olimpiadi per infortunio | FOTO

Dopo l’ottimo periodo dell’ultimo mese, con la vittoria al torneo Queen’s prima e la finale raggiunta a Wimbledon, sconfitto dal numero uno al mondo Novak Djokovic, poi, per Matteo Berrettini è arrivata una brutta notizia: il tennista italiano, come riporta Skysport.it, è costretto a saltare le Olimpiadi di Tokyo 2020 per infortunio. I Giochi Olimpici avranno inizio venerdì 23 luglio, ma l’Italia dovrà fare a meno di Berrettini. Come annunciato dal CONI, il tennista romano, numero otto del ranking, è alle prese con un risentimento muscolare e dovrà rimanere per 15 giorni a riposo.

Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, Matteo Berrettini ha espresso tutta la sua delusione per l’accaduto. Ecco le sue parole: “Sono estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione dalle Olimpiadi di Tokyo. Ieri mi sono sottoposto ad una risonanza per controllare l’infortunio alla gamba sinistra che mi sono procurato durante Wimbledon e l’esito non è stato ovviamente positivo. Non potrò competere per alcune settimane e dovrò stare a riposo. Rappresentare l’Italia é un onore immenso e sono devastato all’idea di non poter giocare le Olimpiadi. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani, vi supporterò da lontano ma con tutto me stesso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Berrettini (@matberrettini)

