19 luglio 2004, 17 anni fa Claudio Lotito diventava il Presidente della Lazio | FOTO

Sono passati esattamente 17 anni da quel 19 luglio 2004 quando, dopo un periodo molto difficile, Claudio Lotito diventò il Presidente della Lazio. In 17 anni di presidenza biancoceleste, la Lazio ha conquistato ben sei trofei: tre Coppe Italia (2008/2009, 2012/2013, 2018/2019) e tre Supercoppe Italiane (2009, 2017, 2019) e, per due volte, la Lazio di Lotito si è qualificata per la Champions League.

Lotito è il secondo Presidente più longevo della storia biancoceleste e il secondo più vincente dal 1900 ad oggi. Attraverso il profilo ufficiale Instagram della Lazio, il club biancoceleste ha ricordato questa data, pubblicando un’immagine del Presidente Lotito, accompagnata dalla didascalia: “Il 19 luglio del 2004 Claudio Lotito diventava il Presidente della S.S. Lazio”.

