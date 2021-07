AURONZO 2021 | Adamonis: “Il ritiro è molto duro. Reina e Strakosha? Da loro cerco di prendere tutto”

Conclusa da pochi minuti la seduta d’allenamento mattutina per questo decimo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore per la Lazio, è intervenuto, ai microfoni di Lazio Style Radio, Marius Adamonis, portiere biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il ritiro è molto duro, con il preparatore Grigioni lavoriamo sodo. La prima amichevole di sabato è andata bene, abbiamo messo in campo quello che proviamo ogni giorno, è questo l’importante. Mi trovo bene con il preparatore Nenci, ha sempre fatto parte di grandi squadre. Con Grigioni invece è il quinto anno che ci lavoro, mi dispiace però avere poco tempo per lavorare con lui. Ci conosciamo bene a vicenda.

Il mio futuro? Dobbiamo chiedere alla società. Alla Salernitana sono stato bene, nell’ultima stagione avevamo un grande gruppo e sono riuscito anche a giocare alcune partite. L’obiettivo di squadre era l’importante, ma io mi sono fatto trovare sempre pronto. Quest’anno il mio mondo è cambiato a trecentosessanta gradi: mi sono sposato e sono diventato padre.

Reina e Strakosha? Da loro cerco sempre di prendere tutto, dai movimenti alla tattica. Io devo migliorare e crescere sulla velocità, ma anche sulla tecnica”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: