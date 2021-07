AURONZO 2021 – DAY 10 | Al via la seduta pomeridiana: continuano le prove tattiche, Jony rientra in gruppo

AGGIORNAMENTO ORE 18:34 – Al via una nuova partitella a campo molto ridotto tra celesti ed arancioni: ritmi molto intensi ed utilizzo delle sponde (Cataldi–Muriqi, Patric-Luis Alberto) per i due gruppi.

AGGIORNAMENTO ORE 18:24 – Terminata la partitella tattica con uno 0-0, iniziano le prove tattiche su calci piazzati. Sarri insiste molto sugli schemi da situazioni di palla inattiva: squadra che difende per poi ripartire creando azioni d’attacco verso l’altra parte del campo. Riza Durmisi ha terminato il differenziato al campo antistante, per poi raggiungere il resto gruppo.

AGGIORNAMENTO ORE 18:14 – Prosegue il lavoro tattico con la partitella, Sarri molto concentrato sulle posizioni dei giocatori: Kamenovic terzino sinistro, Patric centrale difensivo e Jony da esterno sinistro.

AGGIORNAMENTO ORE 18:09 – Continuano le prove tattiche per i biancocelesti, con una partitella a campo ridotto. Reina e Jony lavorano ormai in gruppo, differenziato invece per Adamonis e Durmisi.

La squadra è rientrata in campo per sostenere la seduta pomeridiana, seconda della giornata. Al campo centrale dello Zendigiacomo, i giocatori hanno iniziato il riscaldamento con un torello, per poi eseguire una serie di scatti, allunghi e cambi di direzione. Continua anche il lavoro dei portieri, con Reina oramai a completa disposizione e principale indiziato per la titolarità in porta nell’amichevole di domani.

