AURONZO 2021 – DAY 10 | Lavoro sulla linea difensiva, tattica per centrocampisti ed attaccanti. Jony lavora a parte

Decimo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore per la Lazio. Si continua a preparare la nuova stagione che, tra poco più di un mese, prenderà il via. La seduta mattutina di oggi è iniziata da poco, con i portieri ed i difensori subito in campo. Tra gli estremi difensori è tornato a lavorare in gruppo Pepe Reina, dopo aver svolto l’ultima parte della seduta pomeridiana di ieri. Assente Marco Alia. I difensori invece lavorano sul terreno di gioco sotto gli ordini di mister Sarri. Il resto del gruppo, centrocampisti ed attaccanti, sono alle prese con un lavoro in palestra.

E’ sceso in campo anche Jony, rientrato anche lui nel pomeriggio di ieri. Lo spagnolo, con le scarpe da ginnastica, sta svolgendo un lavoro a parte sul campo adiacente.

AGGIORNAMENTO: Continua il lavoro sulla linea difensiva di mister Sarri, con i difensori divisi in più blocchi. Dopo un primo lavoro di riabilitazione a parte di Jony, ora lo spagnolo ha svolto anche un lavoro con il pallone.

AGGIORNAMENTO: Termina il lavoro dei difensori sul terreno di gioco. Ora si danno il cambio: scendono sul campo dello Zandegiacomo centrocampisti ed attaccanti, mentre i difensori continuano la loro seduta d’allenamento in palestra. Prima di iniziare il lavoro sul campo, centrocampisti ed attaccanti a colloquio con mister Sarri.

AGGIORNAMENTO: Lavoro tattico per attaccanti e centrocampisti. Sul terreno di gioco i calciatori biancocelesti sono divisi in due gruppi mentre si alternano durante le prove tattiche. In porta lavora con il gruppo Adamonis.

AGGIORNAMENTO: Termina la seduta mattutina di allenamento per la Lazio di Maurizio Sarri, arrivata al decimo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore. Appuntamento a questo pomeriggio, per la consueta doppia seduta, con l’allenamento del pomeriggio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: