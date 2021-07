AURONZO 2021| Ecco come sta cambiando la Lazio con Sarri

Sabato si è giocata la prima amichevole stagionale, la classica amichevole che vede la Lazio sfidare una rappresentativa di Auronzo di Cadore, luogo in cui i biancocelesti svolgono il ritiro precampionato da anni. Quest’anno è, però, un anno particolare: è Maurizio Sarri l’allenatore della Lazio, colui che sta già facendo impazzire la tifoseria, che tanto negli allenamenti quanto nell’amichevole di ieri ha fatto sentire il proprio sostegno, con tanto di presenza di cori nell’occasione di quest’ultima. Una nuova impronta che si sta facendo viva nella Lazio, un’identità che il mister dovrà cercare di trovare il prima possibile ed il cui cambiamento è già ben visibile in allenamento. Perché non si tratta solo di passare da un modulo come il 352 ad un 433 che obiettivamente è molto diverso, ma anche di inserire nella testa dei giocatori la fisionomia di un gioco veloce, altamente tattico ma allo stesso tempo intelligente, con un principio: meno tocchi possibili. E’ infatti visibile sia in allenamento, ma soprattutto nella partita di ieri, quanto l’allenatore tenga a vedere meno tocchi possibile da parte dei giocatori: nelle sedute di allenamento sono molte le azioni a tutto campo, senza avversario, che il mister fa provare alla squadra con massimo due tocchi per improntarle questa fisionomia, ed a giovarne maggiormente sono giocatori come Milinkovic o Felipe Anderson, che stanno mettendo in mostre buone cose, con frequenti dialoghi in campo tra i due.

Anche per quanto riguarda la difesa, uno dei reparti più sensibili in ottica cambio modulo, c’è molto lavoro da parte di Sarri, con un’idea ben precisa: la difesa deve essere allineata e compatta, con uno dei due terzini che si stacca in caso di avanzata laterale da parte degli avversari. Anche in questo caso è pretesa molta attenzione da parte dei biancocelesti, in attesa che ritorni il fulcro principale di questa Lazio: Francesco Acerbi. Importante sottolineare il grande lavoro che si sta facendo sugli esterni: nell’attesa che venga rimpolpato il reparto con il mercato, si sono messi in mostra con ottimi risultati il già citato Felipe Anderson e Raul Moro, su cui Sarri sta puntando molto. E’ il più richiamato, ma è anche colui che il mister ha messo da subito titolare nella prima partita amichevole, lasciandolo anche per parte del secondo tempo a differenza di tutti gli altri. D’altronde non è un caso che i primi due gol di ieri siano arrivati proprio dai due esterni (il brasiliano su calcio di rigore e lo spagnolo su assist dello stesso Anderson), ed altri siano nati da incursioni laterali.

C’è sicuramente ancora del lavoro dal fare, ma il Sarrismo inizia a prendere corpo, anche nell’atteggiamento e nella tutela dei giocatori: ciò che è successo sabato con Muriqi ne è una prova netta. La squadra prima di tutto, e se sta nascendo un gruppo solido ed unito, la causa è proprio questo atteggiamento che sta contraddistinguendo Sarri e lo sta portando ad essere amato dai tifosi della Lazio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: