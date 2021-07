Beppe Signori: “Gli ultimi anni sono stato male, ma sapevo della mia estraneità ai fatti. Sogno? Allenare una squadra di calcio”

L’ex Lazio Beppe Signori, da poco assolto dallo scandalo Scommessopoli, si è raccontato in un’intervista sul quotidiano Libero. Queste le sue parole: “Mondiali 94? Ho il ricordo che fummo ad un passo dal vincerli. Partimmo male, ma fummo ripescati ed arrivammo in finale contro il Brasile. Ai rigori iniziò Baresi sbagliando, ma Pagliuca rimediò parando il rigore successivo. Poi sbagliò Massaro e per loro segnò Dunga. Arrivammo alla situazione che bastava un gol al loro ultimo rigore per vincere, ma non ci si arrivò nemmeno in quanto Baggio tirò alto nonostante fosse uno degli specialisti. il Brasile dunque visse così il mondiale. Analogie con la nazionale di oggi? Secondo me non ce ne sono molte, come già detto noi iniziammo male, mentre l’Italia campione d’Europa è iniziata molto bene e con la consapevolezza delle proprie forze. Mancini ha avuto la capacità di ricreare e costruire un gruppo che dopo Totti e Del Piero si era sfilacciato facendosi male da solo e non solo… Mancini ed il suo team hanno costruito entusiasmo tra la gente e questa è la cosa più importante. Il nostro paese dopo un anno e mezzo di pandemia aveva bisogno di questo momento di leggerezza e condivisione. Chi è stato il leader? Io dico il gruppo. Mancini ha costruito qualcosa di formidabile, con una panchina lunga fata di gente che quando è stata chiamata ha dato il meglio di sé e diventava indispensabile. Esempio? Locatelli è entrato ed ha fatto una doppietta decisiva. Stessa cosa Chiesa, Berardi o Pessina. Lo stesso Immobile è stato decisivo anche tornando in difesa e giocando con umiltà. Senza parlare di Spinazzola che fino all’infortunio lo consideravo il miglior giocatore degli Europei. Mondiali a Dubai? Sono una storia a parte. Si aggiungono squadre importanti, soprattutto dal Sudamerica, ma penso che potremmo comunque dire la nostra. Con chi ho visto le partite? Qualche amico e sempre con la famiglia. Rigori con la Spagna? Avevo detto che chi sbagliava il primo avrebbe perso ed è stato così. Lo dissi perché a livello di morale cambia molto. Gli ultimi anni? Sono stati durissimi, soprattutto all’inizio, dove sono entrato in un tritacarne mediatico impressionante. Sono stato molto male perché sapevo della mia totale estraneità ai fatti. In questa indagine hanno sempre fatto prescrivere tutto senza andare mai a processo. Io, pur conoscendo il rischio, ho preferito andare in tribunale. Abbiamo vinto e questa è stata una grande gioia. Cosa ho detto a familiari e figli dopo questa vicenda? Che se prima mi stimavano come il calciatore Signori, dovevano anche credere in papà Beppe. Delusioni? Chi sapevo che già l’avrebbe fatto. Chi mi è stato vicino? La mia famiglia. Sono stati la vera forza per affrontare ogni criticità e vincere lo stress. Per questo stress ho anche rischiato la vita. A Bologna due anni fa mi hanno preso all’ultimo momento per un’embolia cerebrale. Per fortuna ero già in ospedale e si sono accorti immediatamente. Lo stress lo gestisci male in dieci anni di ingiustizie. Covid? I miei genitori abitano in un luogo inizialmente critico. Ero estremamente preoccupato per i risvolti che potevano esserci, ma per fortuna ne siamo poi usciti bene, nonostante qualche perdita avuta tra amici. Ci siamo ammalati tutti, ma per fortuna in modo leggero. Cosa farò adesso? Innanzitutto il padre di sei bellissimi figli e non è cosa da poco, ma certamente il mio sogno ora sarebbe quello di riprendere ad allenare una squadra di calcio.

