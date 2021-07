Calciomercato Lazio, dalla Spagna: il Barcellona su Romagnoli

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport il Barcellona starebbe pensando a Romagnoli per la difesa. Una situazione da tenere d’occhio, data la scadenza del contratto il prossimo anno. Inoltre il Milan vorrebbe inserire il difensore italiano in uno scambio: piacciono Pjanic e Coutinho, anche se dovrebbero, quest’ultimi, ridursi l’ingaggio in modo considerevole. Ma dalla Spagna sono convinti: Romagnoli è il profilo ricercato dal Barcellona.

