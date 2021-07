CdS | Allarme Figc, immunizzati in minoranza

Avanti tutta con vaccini e green pass per far tornare il calcio alla normalità il prima possibile. La Figc non vuole perdere tempo e sta continuando ad accelerare per rendere operativo il piano che prevede la completa vaccinazione degli atleti delle squadre di Serie A e B. Attualmente si sono vaccinate quattro compagini: Bologna, Empoli, Fiorentina e Milan. Qualcuno si è mosso in autonomia. Il progetto in via prioritaria riguarda gli atleti, non è però escluso che possa essere esteso anche alla dirigenza e allo staff tecnico. L’obiettivo concreto è quello di vaccinare tutti entro le prime giornate del prossimo campionato (21-22 agosto). Di pari passo i vertici federali seguono con attenzione l’evolversi della vicenda legata all’obbligatorietà del green pass per accedere ai luoghi pubblici affollati, allo studio da parte del governo in vista della cabina di regia programmata per domani e destinata a limare i dettagli. Già da giorni Gravina ha chiarito la sua posizione in merito al green pass: “Siamo arrivati al momento in cui bisogna renderlo efficace per riaprire gli impianti, garantendo tempi certi aa società e tifosi. Non si può aspettare oltre. Sappiamo che sarà complicato ottenere la riapertura totale, ma chiediamo gradualità e rapidità nelle prossime decisioni delle istituzioni”. Un grande esempio offerto dalla Figc è arrivato nelle scorse settimane dalla vaccinazione che ha riguardato gli azzurri impegnati all’Europeo. La maggior parte del gruppo aveva completato il ciclo vaccinale ancor prima di volare per la Sardegna per il ritiro di fine maggio. Lo riporta il Corriere dello Sport.

