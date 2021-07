CdS | André Anderson e Kiyine, l’attesa di una chiamata

Si stanno allenando a Formello, sperano di essere testati dal vivo dal maestro Sarri. E così dovrebbe accadere: alcuni ex Salernitana presto potrebbero salire ad Auronzo di Cadore, nei prossimi giorni è prevista qualche rotazione estiva. Tra i candidati per raggiungere la rosa in ritiro ci sono Kiyine, André Anderson, Cicerelli e Maistro. Cartellini di proprietà della Lazio, sono rientrati dal prestito in franata dopo aver centrato la promozione in A, i primi due l’estate scorsa facevano parte della spedizione agli ordini di Inzaghi. Lotito vorrebbe aggiungerli al gruppone in Veneto, è convinto siano calciatori di valore, ha chiesto a Sarri di valutarli da vicino. Prenderebbero il posto dei baby aggregati fin dal raduno, vale a dire Shehu, Bertini e Troise. Gli ex granata, a cui vanno aggiunti Dziczek, Casasola, Lombardi e Gondo, non faranno parte comunque della rosa 2021/22, salvo sorprese o precise indicazioni da parte del tecnico biancoceleste. La Lazio da qui a fine mercato dovrà piazzare sul mercato tutti quei calciatori tesserati non partiti per Auronzo. Sono in attesa di sistemazione anche Lukaku, Palombi, Falbo e Djavan Anderson. Quest’ultimo è rimasto a Roma senza squadra dopo l’esclusione dalla lista del campionato avvenuta gennaio scorso. Lo riporta il Corriere dello Sport.

