Romero, ecco l'ala dei record: nuovo enfant prodige per la Lazio

Ha 16 anni e 242 giorni, si chiama Luka Romero. Nascendo in Messico e passando per Argentina e Spagna si è ritrovato appiccicato addosso il soprannome teatrale di “mini Messi”. È il baby d’oro che la Lazio ha strappato ad una folta concorrenza europea offrendogli il primo contratto da prof e da big. L’operazione era in chiusura, è stata sigillata. È comunitario, non occuperà slot. Dopo le visite in programma stamattina alla Paideia firmerà un triennale, è minorenne e non può legarsi per più di tre stagioni. Per Romero non sarà pagato il cartellino, al Mallorca spetterà solo un premio di formazione. Si unirà alla batteria delle ali per Sarri. Felipe Anderson viene utilizzato a destra, si punta a Brandt del Borussia (o Sarabia, ma lo scambio con il Psg per Correa è bloccato). In ritiro inizia a brillare Raul Moro. Ha esordito con il Mallorca a 15 anni e 255 giorni. In ritiro si sta allenando anche Adekanye, vuole restare e sta provando a conquistare la fiducia di Mau. Romero sarà il più piccolo della compagnia. Precocità, velocità, voglia di grandezza per questi baby-doc, nuova generazione Lazio. Lo riporta il Corriere dello Sport.

