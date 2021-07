CorSera | Gravina: “Quell’abbraccio tra Vialli e Mancini simbolo dell’Europeo”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha commentato il percorso dell’Italia ad Euro 2020, culminato con la vittoria di Wembley in finale contro l’Inghilterra. Queste le sue parole:

“Sono orgoglioso perché questo successo viene da lontano. Quando sono arrivato in Figc nel 2018 abbiamo rivisitato l’intero dipartimento, provando a cambiare la mentalità e cercando di organizzare la Nazionale come un club. Dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Russia dovevamo raccontare una nuova storia agli italiani, puntando sui giovani. Mancini è l’interprete perfetto per il nuovo rinascimento azzurro. Vialli è una persona di grande spessore, il profilo migliore per trasmettere coraggio, valori ed esperienza ai giocatori. E poi volevo riunire i gemelli del gol. L’abbraccio tra Luca e Roberto è stato un regalo per tuti per le emozioni che ha generato.

La notte prima della finale ho dormito meno del solito. È stata la serenità dei giocatori a dare forza a tutta la delegazione. I fuochi d’artificio dei tifosi inglesi fuori dal nostro albergo hanno fatto il resto e ci hanno trasmesso più convinzione. Vincere fuori casa è stato bellissimo. Il segreto di questa Nazionale è lo spirito di gruppo che è diventato evidente in occasione dell’infortunio di Spinazzola. Festeggiamenti a Roma? Abbiamo comunicato tempestivamente la nostra posizione alle autorità. Rispettiamo le Istituzioni e non voglio tornare sull’argomento. Organizzare Euro2028? Un’opportunità per il Paese e dobbiamo saperla cogliere. All’Italia manca un grande evento da troppi anni, è arrivata l’ora di accelerare sugli stadi. L’ottima organizzazione delle 4 gare a Roma ha dimostrato che se lavoriamo come squadra possiamo ambire a risultati prestigiosi”.

