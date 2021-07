Gattuso: “Sarà un gran bel campionato, in Serie A c’è il top. La Lazio di Sarri? Non è detto che bisognerà attendere troppo”

Dopo l’addio al Napoli, Gattuso è stato prima accostato alla panchina della Lazio per il post Inzaghi, poi era stato ufficializzato dalla Fiorentina, con l’esperienza Viola terminata dopo pochissimi giorni dopo la risoluzione consensuale del contratto per diversità di vedute con il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Non solo: dopo la parentesi Viola, Gattuso è stato molto vicino a sedersi sulla panchina inglese del Tottenham, con i tifosi che, grazie alla loro protesta, sono riusciti a far saltare tutto. Ora “Ringhio” è senza panchina e, ai microfoni de Il Messaggero, ha parlato del prossimo campionato di Serie A che si appresta ad iniziare: “Quest’anno sarà proprio un gran bel campionato. Anche difficile. Le big hanno cambiato quasi tutte in panchina. Entrano in scena personaggi di primo piano. Tecnici che hanno vinto. In A c’è il top. Dovevo esserci anch’io. Ci divertiremo. Mi aspetto grande competitività al vertice. Il ritorno di Max alla Juve significa molto: l’allenatore giusto per ripartire. Ma vedrete che anche la Lazio e la Roma potranno recitare da grandi. Nella Capitale lo spettacolo è assicurato”.

Più nello specifico, Gennaro Gattuso si è soffermato sulla “nuova” Lazio di Maurizio Sarri. Questa la sua risposta alla domanda sulle tempistiche che ci vorranno per vedere la Lazio di Sarri: “Non si può dire. È di sicuro la squadra che sentirà di più il cambiamento. Il nuovo allenatore va a modificare tutto, ripartendo dal 4-3-3. Ma non è detto che bisognerà attendere troppe settimane, anzi”.

In conclusione, non poteva mancare un pensiero sulla Nazionale Italiana, Campione d’Europa da una settimana. Gattuso, Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, ha detto la sua sul gruppo di Roberto Mancini: “Più che felice sono stato orgoglioso. Siamo riusciti a prenderci la coppa non con il nostro stile. Nella finale è stata l’Inghilterra a giocare all’italiana. Mancini ha invece preso una direzione diversa. La sua intuizione è stata sorprendente per noi e per gli avversari. Mai visto in azzurro un centrocampo tecnico come quello con Barella, Jorginho, Verratti, Locatelli e gli altri. Mossa rivoluzionaria e vincente”.

