Kamenovic, una forza a sinistra: accolto già con affetto nel ritiro della Lazio

Dimitrije Kamenovic è nato a Pirot, in Serbia, il 16 luglio 2000. Cresciuto nelle giovanili del Cukaricki ha fatto il suo esordio in prima squadra il 10 marzo 2019 nella Superliga serba. Vanta anche sei presenze nell’Under 21. La Lazio lo ha preso a gennaio ma si è aggregato da pochi giorni ai compagni in ritiro. Sulle orme di Kolarov, è un jolly per Maurizio Sarri: esterno mancino, grande corsa, abile ad agire anche da centrale di sinistra in una difesa a tre. In patria i paragoni si sprecano e lui si augura di seguire il percorso di Kolarov ed esplodere nella Capitale. Lotito e Tare hanno puntato forte su di lui nel mercato invernale: 3 milioni per chiudere l’operazione dal Cukaricki, che ha chiuso quarto in campionato anche grazie alle sue prestazioni. Kamenovic è figlio d’arte anche se il padre Zoran ha finito presto la carriera per un infortunio. Ora il connazionale Milinkovic-Savic lo ha introdotto nel gruppo, come dimostra un video che riprende il difensore in una prestazione canora davanti ai compagni. Sarri studia come usare una nuova arma sulla corsia mancina. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

