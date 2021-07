Il Messaggero | C’è una Lazio da Triplete: nel calcio a 8 Coppa Italia, scudetto e Supercoppa. Ledesma il trascinatore

Una Supercoppa Italiana contro la Totti Sporting Club lo scorso settembre, lo scudetto superando la Roma nella finalissima del 14 luglio e la Coppa Italia sempre con Totti appena due giorni dopo. Presidente di questo gioiello calcistico è Andrea Maria Liguori: “Sono a capo del club dal 2015 e al mio fianco ho il socio Gianluca Buttaroni. La squadra nasce nel 2010 ma nel corso del tempo è cresciuta notevolmente fino ad avere circa 150 iscritti che fanno parte delle nostre accademie. Per il momento non sono aperte ai bambini ma ai ragazzi dai 18 anni fino ai 45. Chi decide di legarsi a noi può essere inserito nelle formazioni che vanno a disputare i campionati minori”.

Nato nel 1986, Liguori è il presidente più giovane della polisportiva a anche per questo ha in mente di creare un vero e proprio vivaio: “Per il momento ci alleniamo allo Sport City o a Tor di Quinto. A Roma gli impianti scarseggiano ma noi non disperiamo e confidiamo di poterne avere uno tutto nostro in futuro per poter realizzare il sogno di aprire anche ai giovanissimi”. L’uomo più rappresentativo è Cristian Ledesma: “Si è dimostrato un uomo straordinario e ha stregato tutti con i suoi comportamenti. Vuole diventare un tecnico professionista, non so se lo avremo ancora con noi ma questa sarà sempre casa sua. Veniva a vedere gli allenamenti quando era in attività perché il cognato giocava qui. Mi ricordo un giorno si mise fuori la rete con l’ombrello per ripararsi dalla pioggia. Quando lo invitammo a raggiungerci per mettersi almeno in panchina ci rispose di no perché non voleva disturbare il mister mentre parla a ai ragazzi. Noi ci auguriamo che prima o pii si entri a far parte della federazione ma dobbiamo sederci intorno al tavolo e chiarire alcuni aspetti per trovare la strada giusta insieme. Perché piace tanto il calcio a 8? Credo sia un ibrido che funzioni. È veloce, divertente, e poi ci sono queste star come Ledesma che contribuiscono ad aumentare la visibilità. A livello societario vorremmo avere una casa nostra e aumentare il numero degli iscritti alla academy mentre sportivamente vorremmo vincere all’estero. Abbiamo partecipato a diversi tornei in Russia e in Brasile, siamo arrivati ai playoff, ci manca solo l’ultimo scatto.

Dedica speciale per i gemellini Flavio e Francesco che nonostante i loro problemi di salute ci hanno sempre sostenuto e al mister Daniele Chilelli per il suo lavoro, Ringrazio anche la sua famiglia che ci ha dato la possibilità di averlo in panchina. Scudetto contro la Roma o Coppa Italia contro Totti? Il presidente ti risponde lo scudetto, ma il tifoso si lascia andare e sceglie la coppa con Totti che sbaglia anche il rigore decisivo. Non nascondiamoci, contro di lui c’è sempre un gusto particolare”. Lo riporta Il Messaggero.

