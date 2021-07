La presentazione della squadra al ritiro di Auronzo rischia di saltare, la Lazio studia nuove idee: spunta l’Olimpico

Al giro di boa della prima settimana di ritiro ad Auronzo di Cadore, Maurizio Sarri inizia a vedere e capire come creare la sua Lazio. Un processo che richiede ancora tempo, tempo che il toscano ha a disposizione. I biancocelesti rimarranno fra le Tre Cime di Lavaredo fino al 28 luglio, per poi svolgere un’altra parte di ritiro all’estero in Europa. Intanto è partita la seconda settimana, e per questo sabato era stata preventivata la presentazione della squadra e del mister, come di consueto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di LazioPress.it sembra che si vada verso l’annullamento di questa giornata. Le cause sono imputabili al rischio maltempo e al rischio contagio da Covid-19. Si potrebbe aprire perciò la pista Olimpico, con l’ipotesi di svolgere la presentazione dentro lo stadio della Capitale, rendendo il tutto ancora più incredibile.

