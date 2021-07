La Repubblica | Lotito scommette sul Flaminio e prepara il progetto per ampliarlo

La Lazio scommette sul Flaminio e accelera. Claudio Lotito venerdì ha incontrato il Campidoglio e pochi minuti più tardi ha visitato l’impianto disegnato da Pier Luigi e Antonio Nervi per le Olimpiadi del ’60 con i tecnici del Dipartimento Urbanistica. Un tour che verrà ripetuto anche oggi. segnale che l’interesse è concreto. Tanto che, durante l’incontro con il Comune, si è cominciato a parlare anche del progetto per il recupero dell’impianto. Lotito e i suoi consulenti hanno chiesto informazioni di ogni tipo. Sono scesi nel dettaglio per poi chiedere: “Ma non è che il Flaminio si può demolire e ricostruire come dice Enrico Michetti?” Davanti al nome del candidato sindaco gli interlocutori hanno alzato le mani. “Ci presenti un progetto e lo valuteremo” hanno replicato i dirigenti capitolini e Luca Montuori, assessore all’Urbanistica della giunta Raggi. L’unica risposta possibile: la concessione del vecchio stadio, va comunque messa a bando. E in Comune riposa già il progetto presentato a gennaio dall’As Roma nuoto. Dan e Ryan Friedkin avevano chiesto informazioni sul Flaminio a novembre e provato a coinvolgere anche lo studio dell’archistar Renzo Piano, salvo arrendersi davanti ai tanti vincoli che gravitano attorno allo stadio. Lotito invece è attivissimo. Il patron biancoceleste ha subito ottenuto copia del progetto di conservazione dell’impianto elaborato dalla Sapienza in collaborazione con la Getty Foundation e sa che l’unico modo per portare circa 40 mila tifosi allo stadio è pensare già da ora a una sopraelevazione delle tribune. Tra i documenti raccolti da Lotito c’è anche il progetto di Cassa Depositi e Prestiti e dell’Istituto per il Credito Sportivo del 2019. Il piano del club è quello di prendersi l’impianto per poi lasciare a CdP il compito di sviluppare l’area che lo circonda con un campo da mini golf, ma da giocare con un pallone da calcio, piste per mountain bike e uno skate park, un parco avventure per famiglie e un sistema di arrampicate in corda, campi da beach volley e basket. Insomma, un quartiere dedicato allo sport all’aria aperta. Le idee non mancano, restano però gli ostacoli che fino a questo momento hanno bloccato tutte le iniziative di riqualificazione pensate sul quadrante. Per il recupero del Flaminio va trovato un accordo con la Soprintendenza. Se il sogno di Lotito è quello di prendersi lo stadio con vista sull’Auditorium, servirà un progetto a regola d’arte. Lo riporta La Repubblica.

