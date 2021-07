Standard Ethics annuncia il lancio dello SE European Football Index: anche la Lazio tra le possibili selezionate

Standard Ethics annuncia il lancio dello SE European Football Index. L’obiettivo dell’indice è quello di fornire una chiara visione dell’importanza della sostenibilità all’interno del panorama calcistico e monitorare, inoltre, i passi che i maggiori club europei stanno compiendo sotto questo aspetto. Verranno selezionato 10 club tra i maggiori in Europa quotati in borsa. In questa lista è presente anche la Lazio, unica squadra quotata in borsa in Italia oltre a Juventus e Roma. L’assegnazione del rating di sostenibilità di ogni club sarà effettuata analizzando tre macro aree: il terreno di gioco, lo stadio ed i tifosi e la più ampia dimensione generale del club.

