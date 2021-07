TMW | Venezia, trattativa per Kiyine della Lazio: contatti tra le parti in corso

Nome nuovo in casa Venezia. Si tratta per Sofian Kiyine, centrocampista di proprietà della Lazio e l’anno scorso alla Salernitana. Contatti tra le parti in corso, Kiyine riscontra il gradimento di staff e tecnico e dirigenza. Il prossimo rinforzo per il centrocampo del Venezia può arrivare dalla Lazio.

Tuttomercatoweb.com

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: